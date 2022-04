Samedi dernier lors de la victoire, 4-1, du Bayern Munich, Corentin Tossilo s’est une nouvelle fois blessé. Une blessure musculaire de plus que le milieu de terrain vit mal comme l’explique son entraineur, Julian Nagelsmann.

Corentin Tolisso n’y arrive plus. Le milieu de terrain enchaine les blessures. Il y a quelques semaines, le milieu de terrain du Bayern a fait son retour sur les terrains. Le week-end dernier lors de la victoire, 4-1, du Bayern Munich, le champion du monde 2018 a été victime d’une blessure musculaire. Un nouveau pépin physique qui est très difficile à digérer pour le milieu de terrain du Bayern Munich, selon son entraîneur Julian Nagelsmann: « Il est totalement effondré, a confié le coach bavarois en conférence de presse. Il a déjà eu beaucoup de déchirures musculaires ces derniers temps. (…) En plus son contrat arrive à expiration, et ce n’est pas une situation facile pour un joueur. Il est parti en France pour essayer de penser à autre chose et de reprendre des forces et de l’énergie. »

Le milieu de terrain formé à l’Olympique Lyonnais, qui est sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le club bavarois, a joué 21 matchs toutes compétitions confondues pour trois buts et trois passes décisives.