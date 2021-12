Julien Froment a fait le bilan des premiers mois de compétition de Léo Messi depuis son arrivé en France dans le club du Paris Saint-Germain.

« C’est délicat de critiquer le septuple Ballon d’Or qui nous a émerveillés quand il était à Barcelone. Disons qu’il digère encore son adaptation à un nouveau club, une nouvelle ville, de nouveaux partenaires. Mais pour le moment, ils ne sont pas bons. Un petit but en Ligue 1, 5 en Ligue des Champions. On va croiser les doigts pour qu’il monte en gamme. On a déjà vu un embryon de relation technique avec Verratti et Mbappé mais il va falloir faire beaucoup beaucoup plus lors de la deuxième partie de saison. » A ainsi confié le journaliste dans sa chronique sur « France Bleu Paris. »