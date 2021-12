Actuellement classé à la cinquième place mondiale, Andrey Rublev est plus que jamais en danger pour sa participation au prochain Open d’Australie.

Tout comme Rafael Nadal, Denis Shapovalov chez les garçons et Belinda Bencic, Ons Jabeur et la Britannique Emma Raducanu, le Russe est positif au covid-19 et voit sa préparation pour le premier tournoi du Grand Chelem de l’année être plus que jamais freinée. « Je suis actuellement à Barcelone et j’ai malheureusement été testé positif au Covid-19. Je me suis placé en isolement et je respecte tous les protocoles sous la supervision des docteurs. Je suis complètement vacciné et je me préparais pour les tournois de l’ATP Cup (1er au 9 janvier) et de l’Open d’Australie (17 au 30 janvier). Je dois maintenant me rétablir et je n’irai à Melbourne que quand cela sera sûr pour tout le monde », a écrit le joueur de 24 ans sur Twitter.