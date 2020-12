Après avoir tenté de le recruter au PSG, Laurent Blanc va enfin pouvoir travailler aux côtés de Yacine Brahimi à Al Rayyan.

Récemment nommé au poste d’entraîneur d’Al Rayyan au Qatar, Laurent Blanc va pouvoir retrouver une vieille connaissance du championnat de Ligue 1. En effet, l’ancien Rennais Yacine Brahimi – vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations l’an dernier avec l’Algérie – a rejoint le club en 2019.

Interrogé en conférence de presse au sujet de l’arrivé du nouvel entraîneur, le compétiteur de 30 ans a confié avoir déjà échangé avec lui entre 2013 et 2016, lorsque ce dernier était aux commandes du Paris Saint-Germain. « L’arrivée de Laurent Blanc au club me fait énormément plaisir. C’est un entraîneur qui me voulait au Paris Saint-Germain il y a quelques années de cela. Il connaît donc très bien mes qualités. J’espère qu’il réussira dans sa mission et qu’on remportera pleins de titres avec lui. »