Pour Gilles Verdez, Kylian Mbappé est déjà le meilleur attaquant de l’histoire de l’équipe de France.

Souvent pointé du doigt cette saison pour ses prestations en dents de scie ou son attitude parfois désinvolte, Kylian Mbappé n’en reste pas moins le meilleur buteur de Ligue 1 cette saison avec 12 buts en 13 rencontres. Des statistiques incroyables qu’a tenu à souligner Gilles Verdez au micro de RMC, agacé par les critiques incessantes à l’encontre du buteur Parisien de 22 ans.

« Tout le monde assassine le génie français… C’est incroyable ! La France a le joueur absolu du football moderne. Mbappé est déjà le plus grand attaquant de l’histoire de l’équipe de France. C’est le meilleur, il court vite, il marque des buts, il est champion du monde. Il est extraordinaire, il a un rôle social formidable, quel homme ! Là, certains le critiquent car il est trop beau, trop bon. Vous le réduisez à un joueur qui n’a pas progressé ? Non ! C’est un génie précoce. Il est dans une crise de croissance, comme Henry avait eu à Monaco. Il est un peu seul. Il a des stats incroyables. Mais il a besoin de passer un nouveau cap pour devenir le meilleur joueur de tous les temps, comme Cristiano Ronaldo et Messi. »