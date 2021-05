Annoncé à Tottenham et au Real Madrid, Mauricio Pochettino semble s’éloigner du Paris Saint-Germain jour après jour. Des rumeurs insistantes que Leonardo, directeur sportif du PSG, réfute d’un revers de main. Pochettino reste et restera à Paris.

L’avenir de Mauricio Pochettino est trouble. Après son retour annoncé à Tottenham, l’Argentin est désormais suivi de très près par le Real Madrid. Très convoité, un départ ne serait pas à exclure pour le coach parisien. Présent au micro d’Europe1 et FranceBleuParis suite au bon résultat des féminines du PSG, Leonardo a évoqué l’avenir de son entraîneur. Le directeur sportif parisien s’est montré ferme et rassurant : « Mauricio Pochettino a deux ans de contrat au PSG et nous sommes très contents avec lui. »

Une simple déclaration qui traduit un certain agacement et montre que le sujet est sensible pour la direction parisienne. Affaire à suivre…