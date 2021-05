Considéré comme l’un des meilleurs portiers au monde, Jan Oblak est irrésistible avec l’Atlético Madrid. Mais à 28 ans, après 7 années passées chez les Colchoneros, le Slovène pourrait bel et bien se trouver un nouvel objectif.

Tout le monde se souvient des multiples parades de Jan Oblak avec l’Atlético Madrid. Le Slovène fait le bonheur de Diego Simeone depuis des années. Une réussite ahurissante à faire trembler tous les attaquants de la planète foot. Sous les couleurs colchoneros, le Slovène a remporté une Supercoupe de l’UEFA, une Ligue Europa et une Supercoupe Coupe d’Espagne ainsi que plusieurs finales de Ligue des Champions perdues. Il compte parmi les meilleurs gardiens au monde comme le prouve ses quatre trophées individuels de meilleur gardien en Liga. Mais après sept ans de bons et loyaux services, Jan Oblak pourrait aller voir ailleurs. C’est en tout cas ce que le Slovène a sous-entendu dans un entretien accordé à Guillem Balague.

Jan Oblak : « Je ne sais pas ce que l’avenir me réserve, mais je suis sûr que quelle que soit la ligue dans laquelle je jouerais, je pourrais bien jouer. On ne peut jamais savoir ce qui va se passer dans le futur. Cela fait maintenant sept ans que je suis en Espagne. Voyons voir. Je suis encore jeune. Pas si jeune, mais j’ai encore quelques années devant moi. La chose la plus importante pour moi est l’espoir de ne pas me blesser. Nous allons voir ce que l’avenir nous réserve.«

Les supporters colchoneros peuvent trembler. Un tel départ laisserait un grand vide au sein de l’effectif de l’Atlético Madrid. Le Slovène, estimé à 90 millions d’euros, serait particulièrement séduit par la Premier League.