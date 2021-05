Débarqué cet été en provenance de Chelsea, Willian devrait déjà quitter Arsenal. Le Brésilien a déçu et le club londonien souhaite s’en séparer. Plusieurs clubs européens et étrangers semblent intéressés par son profil.

Les Brésiliens de Arsenal vivent une fin de saison difficile. David Luiz a d’ores et déjà annoncé qu’il quittera le club lorsque son contrat arrivera à son terme soit en juin prochain. Une prise de décision que devrait également prendre Willian (32 ans). Auteur de 1 but et 7 passes décisives en 37 rencontres, l’ancien des Blues a déçu. Une déception qui force la direction londonienne a le pousser vers la sortie alors que les espoirs fondés en lui étaient très importants.

Selon SkySports, son départ est acté. Plusieurs clubs européens mais aussi américains le suivraient de près. En MLS, l’Inter Miami a déjà fait part de son intérêt. Les Gunners attendent le marché estival et des offres officielles pour débuter les négociations.