Toujours sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2022, Kylian Mbappé est bien décidé à mettre des bâtons dans les roues à ses dirigeants. L’attaquant français a refusé une nouvelle offre de prolongation de la part de son club.

Selon la presse, le club parisien a fait une nouvelle offre à Mbappé i l y a deux semaines avec un contrat de six années. Le tout, avec une belle revalorisation salariale, afin de percevoir un salaire similaire à celui de Neymar, qui touche aujourd’hui environ 3 millions d’euros brut mensuels (36 millions annuels), soit un millions d’euros mensuels de plus que l’ancien de Monaco (24 millions annuels actuellement). Mais la réponse a été claire : non. Ce dernier ne souhaite décidément pas prolonger son bail et envisage de partir libre la saison prochaine. Il est bien décidé à rejoindre le Real Madrid mais pour l’heure rien est fait. Certains journaux évoquent une possible prise de parole du principal concerné dans la journée de lundi. Affaire à suivre…