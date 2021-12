Avec 27 buts, Kylian Mbappé a été le meilleur buteur de Ligue 1 la saison passé. Cependant, cela ne lui a pas permis de remporter le championnat (perdu pour le LOSC). Une anomalie que le jeune attaquant souhaite corriger au plus vite. Dans un entretien accordé au site du PSG ce dernier à annoncé la couleur : LDC, Ligue 1, Coup… il veut tout gagner.

« L’année dernière, j’ai fait une super année individuelle, marqué plus de 40 buts, fini meilleur buteur sur l’année civile mais voilà on n’a pas gagné le championnat ni la Ligue des Champions. À la fin, tu te dis : « Est-ce que ça vaut le coup si tu ne gagnes pas ? Non ». Je préférerais en mettre moins, une trentaine, faire des passes décisives et qu’on prenne la Ligue des Champions, donc les objectifs individuels c’est bien mais si tu ne gagnes pas de titre, tu apprécies à moitié.

Gagner la Ligue des Champions, le championnat et la coupe, c’est le plus important. Pour l’instant, on est sur le bon chemin, mais les grosses échéances arrivent et c’est à ça qu’on doit se préparer », a prévenu Mbappé.