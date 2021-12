Rafael Nadal fait son grand retour. Éloigné des courts depuis plusieurs mois en raison d’une blessure au pied, l’Espagnol va évaluer sa condition physique, ce vendredi, au tournoi d’exhibition d’Abou Dhabi.

« Je sais que le retour ne va pas être facile, je n’ai pas beaucoup d’attentes pour l’instant », déclaré Rafael Nadal ce jeudi. L’Espagnol n’a qu’une seule ambition : être en forme pour l’Open d’Australie, mi-janvier.

« J’ai eu souvent mal dans ma carrière, en fait presque tout le temps. Il s’agit d’avoir un niveau de douleur que je peux gérer pour jouer bien », a-t-il déclaré.

Rafael Nadal, 35 ans, souffre du pied depuis très longtemps. Mais cette blessure est revenue et d’autant plus forte depuis presque 6 mois, ce qui l’a empêché de participer à Wimbledon et à l’US Open. C’est pourquoi ce tournoi d’Abou Dhabi lui permettra d’évaluer sa condition physique avant de participer au premier Grand Chelem de 2022, l’Open d’Australie, le 17 janvier. « J’ai beaucoup progressé à la maison, en m’entraînant bien avec la bonne attitude, la bonne intensité et en travaillant beaucoup sur ma condition donc je peux faire beaucoup de choses car le pied me le permet, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer », a continué Nadal.