C’est la question du moment, Kylian Mbappé va-t-il poursuivre l’aventure avec le Paris Saint-Germain ?

Plusieurs médias annoncent que l’international français souhaite quitter le club en fin de saison. Youri Djorkaeff espère que l’attaquant du PSG prolongera l’aventure avec le club de la capitale. « C’est le rêve absolu, en tant que supporter parisien, d’espérer voir Kylian Mbappé partir du Paris Saint-Germain quand le club aura gagné la Ligue des Champions. Au plus tôt, et tant mieux pour Mbappé et le club. Mbappé est déjà un grand joueur, c’est indéniable, il a déjà un niveau en Équipe de France et avec Paris qui est déjà incroyable. Il a des statistiques monstrueuses et je ne vois pas ce qu’il peut l’arrêter et dans la façon dont il travaille, cela se voit qu’il va encore progresser », a indiqué l’ancien joueur au micro d’Europe 1.