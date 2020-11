Entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman est revenu sur la situation et l’avenir de sa star Lionel Messi (33 ans) au club.

De passage en conférence de presse avant le choc du week-end face à l’Atletico Madrid, le Néerlandais confirme que son joueur vedette pourrait bel et bien quitter les Blaugrana dans quelques mois, même s’il ne se mouille pas vraiment sur le sujet.

« Ce n’est pas une question car Leo a encore un an de contrat. Ne soyez pas nerveux parce que c’est l’avenir de Leo. Je ne suis pas la personne à qui il faut parler et la personne qui doit décider s’il restera. C’est un joueur de Barcelone et personne ne peut dire ce qui peut arriver à l’avenir. » Annonce l’ancien sélectionneur des Pays-Bas devant les médias.