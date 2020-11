Niko Kovac (AS Monaco) parle du match à venir face au Paris Saint-Germain ce vendredi soir et espère mettre en difficulté le champion de France.

« Le prochain match est contre le PSG, la meilleure équipe du championnat. Il y a les meilleurs joueurs donc ce sera un match difficile pour nous. Nous allons essayer de prendre des points et pour cela, nous devrons être à 100% et jouer en équipe. Je crois en mes joueurs, il se donnent à 100% et c’est le plus important. Quand vous le faites, vous pouvez espérer un point voire trois. Si ce n’est pas le cas, ce sera dur mais on pensera positif », a confié le Croate lors d’une conférence de presse.