Fin des groupes de la Ligue des Nations ce soir avec notamment la victoire écrasante 6-0 pour l’Espagne face à l’Allemagne ou encore le succès 4-0 du Monténégro face à l’équipe de Chypre.

Allemagne – Espagne 6-0 : Les joueurs de Didier Deschamps connaissent leur premier adversaire potentiel de la phase finale, à savoir l’Espagne. La Roja de Luis Enrique a infligé une correction à l’Allemagne (6-0), à Séville, sur des buts d’Alvaro Morata (17e), Ferran Torres (33e, 55e, 71e), Rodri (38e) et Mikel Oyarzabal (89e) et termine première du groupe 4 de la Ligue A avec deux longueurs d’avance sur la Mannschaft.

Facile vainqueur de Chypre (4-0), avec notamment un but de Stevan Jovetic, le Monténégro s’assure la première place du groupe 1 de la Ligue C et monte en Ligue B. Deuxième à trois points, le Luxembourg est tenu en échec par l’Azerbaïdjan (0-0). Chypre est relégué en Ligue D. Pour le compte du groupe 1 de la Ligue D, les Îles Féroé accrochent le nul à Malte (1-1) et grimpent en Ligue C, comme Gibraltar qui finit premier du groupe 2 de la Ligue D après un nul contre le Lichtenstein (1-1).

