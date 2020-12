Opposé au LOSC ce dimanche soir en Ligue 1, le Paris Saint-Germain a ramené un point après un match nul et vierge. Si ce point est plutôt une bonne chose au vu du match, l’équipe de Thomas Tuchel a perdu 3 nouveaux joueurs sur blessure.

C’est encore une fois une très mauvaise soirée pour le champion de France qui a perdu sur blessures et an quelques minutes Presnel Kimpembe, Alessandro Florenzi et Layvinn Kurzawa. Une catastrophe pour la suite de la saison et même le dernier match de l’année face au RC Strasbourg.

Mauvaise nouvelle, le défenseur central parisien s’est claqué juste avant de réussir une incroyable intervention décisive pour sauver les siens. Quelques instants plus tard, ce sont Layvin Kurzawa et Alessandro Florenzi qui sont également sortis sur blessure. Le latéral droit a été touché à la cuisse droite, et l’Italien au genou gauche.