Natif de Bondy, tout comme Kylian Mbappé, Jonathan Ikoné n’a pas tarit d’éloges sur son ancien coéquipier. L’ancien du LOSC n’est pas étonné par l’impressionnante évolution de son compatriote.

« Il était fort dès ses premiers pas dans le foot. C’est quelqu’un de talentueux avec un énorme potentiel, qu’il affine au fil des années. Je ne suis pas surpris par son niveau, et je pense que je ne suis pas le seul. Tout Bondy connaissait son niveau. Et toute la région aussi. Pour nous, c’est quelque chose de grand mais de finalement normal. Moi, je suis le premier content pour lui. Je suis son premier fan, son premier ami, et j’espère qu’il va continuer comme ça. Je lui souhaite le meilleur pour la suite », a révélé Jonathan Ikoné lors d’un entretien accordé à Eurosport.