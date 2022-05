Prêté par Arsenal cette saison du côté de l’OM, William Saliba est rentré dans une nouvelle dimension avec sa première titularisation chez les Bleus. Une année mémorable pour le défenseur de 21 ans qui avoue avoir progressé sous les couleurs olympiennes.

« J’ai progressé car j’ai eu la chance d’enchainer les matchs. Le coach a également utilisé plusieurs systèmes de jeu. On a eu la chance de jouer des gros matchs après il y en a certains où j’ai été bon et d’autres non. Une chose est sûre, j’ai énormément progressé cette saison« , a déclaré William Saliba dans des propos recueillis par Aris Djennadi avant de poursuivre sur la fierté ressentie après remporté le trophée de meilleurs espoirs de Ligue 1 : « C’est une très grande fierté de remporter le trophée du meilleur espoir de la saison. Il y a énormément de bons joueurs dans le championnat surtout des jeunes. C’est d’autant plus une fierté d’être élu par ses paires. C’est un trophée individuel difficile à gagner surtout lorsque l’on est défenseur. »

Homme fort de Jorge Sampaoli, William Saliba a disputé un total de 51 rencontres toutes compétitions confondues avec l’Olympique de Marseille cette saison et a prouvé qu’il avait véritablement progressé depuis son départ de l’AS Saint-Etienne en juin 2020.