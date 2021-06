Depuis plusieurs jours, Mauricio Pochettino est annoncé sur le départ du Paris Saint-Germain. Si d’un côté le club dément, l’entraîneur Argentin ne s’exprime pas laissant les rumeurs grandir, ce qui énerve Jérôme Rothen.

Annoncé dans le viseur de Tottenham, son ancien club, Mauricio Pochettino ne communique pas laissant enfler les rumeurs malgré les démentis du Paris Saint-Germain. Une attitude que n’apprécie pas l’ancien numéro 25 du club, Jérôme Rothen : « Je ne veux pas aller contre Pochettino car on ne sait rien. Mais quand tu vois que ça enfle comme ça et que tu laisses les gens parler sur ton cas en disant : mais c’est inadmissible, tu te rends compte le coup à l’envers qu’il ferait au PSG, ça montre qu’à l’intérieur du club ça ne va pas du tout. Ces rumeurs, elles sont à l’encontre du club, d’un club qu’il aime. Quand tu as autant de rumeurs, bordel, pourquoi il ne communique pas ? Les dirigeants se cassent la tête, mais lui il ne communique pas. Donc à un moment, tu es obligé de croire qu’il y a de la vérité là-dedans. Et si c’est vrai, là c’est grave. Et ce qui est encore plus grave, s’il laisse dans les prochains jours continuer cette rumeur qui enfle et qu’il reste au PSG, ça voudrait dire qu’il n’a pas réussi à partir et qu’il reste à contrecœur au PSG, ça ce n’est pas possible. »

Affaire à suivre mais l’été s’annonce bouillant du côté de la capitale, entre un effectif à renforcer et un possible changement d’entraîneur six mois après le licenciement de Thomas Tuchel !