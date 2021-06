Depuis plusieurs jours, de nombreux rumeurs annoncent Mauricio Pochettino sur le départ. Si le club dément, lui ne dit rien. Une attitude qui donne encore plus de poids à ces rumeurs.

En six mois, l’entraîneur a remporté le Trophée des champions face à l’ennemi l’Olympique de Marseille, la Coupe de france face à l’AS Monaco, atteint le dernier carré de la Ligue des Champions en éliminant le FC Barcelone et le Bayern Munich, terminé à la seconde place en Ligue 1. Mais Mauricio Pochettino pourrait déjà quitter le club. Il ne dément pas les rumeurs, ce qui permet de donner plus de poids à celle-ci même si le club affirme pour sa part qu’il lui reste encore deux ans de contrat. Une attitude qui dérange de nombreuses personnes. Et vous, supporter du Paris Saint-Germain, qu’en pensez-vous ? À vos votes !

