Respectivement débarqué au PSG et à Manchester United, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo peine à éblouir leurs nouvelles écuries. De mauvais choix pour Nicolas Anelka qui reste néanmoins surpris par leurs mésaventures.

« Je suis plus surpris par Messi que par Ronaldo. Je pensais que Messi allait se balader dans le championnat de France et que Ronaldo allait un peu plus galérer parce que la Premier League est pour moi un championnat plus difficile au niveau de l’impact sur le terrain et autour. (…) Ça fait quinze ans qu’ils sont au-dessus de tout le monde, c’est logique de les voir ralentir. C’est normal. Pour eux, il aurait fallu être un peu plus intelligent et se dire : ‘Je vais peut-être aller sur un challenge moins difficile’. Il faut prendre les bonnes décisions pour finir au top« , a déclaré Nicolas Anelka sur les antennes de RMC.