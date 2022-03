Grégory Alldritt est très impatient de retrouver le XV d’Angleterre ce week-end lors de la dernière journée du tournoi des Six Nations. Il compte bien priver les Anglais de la victoire finale et du fameux Grand Chelem.

« C’est une équipe qui possède de grands joueurs, confirmait Gregory Alldritt. Elle a quand même fait un sacré match contre l’Irlande à un joueur de moins (défaite 32-15 avec un joueur exclu au bout de deux minutes, NDLR). On voit que c’est une équipe qui a du caractère, une grosse mêlée, une grosse conquête ». A révélé le troisième ligne du XV de France.

Avant de poursuivre : « On sait que ça va être compliqué. Le Crunch, c’est toujours un match compliqué, il y a un contexte spécial autour de ce match. On sait que ce ne sera pas facile. On sait qu’ils vont venir sans ambition de victoire finale, certes, mais si on retournait la situation, on serait les premiers à vouloir les priver de Grand Chelem à Twickenham. La motivation pour eux, elle est toute trouvée ». A terminé Grégory Alldritt, alors que la France défie l’Angleterre au Stade de France samedi soir.