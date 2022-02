Marco Verratti, milieu de terrain du Paris Saint-Germain, a accordé une interview à L’Équipe où il a expliqué pourquoi il préfère faire une passe que de marquer un but.

Depuis qu’il a rejoint le Paris Saint-Germain lors du mercato 2012, des nombreux observateurs et supporters regrettent que Marco Verratti préfèrent faire une passe que de prendre sa chance pour marquer un but. Ce mardi, dans une interview accordée à l’Équipe, le petiot hibou exprime son amour pour la passe: « Je ne joue pas pour marquer. Je joue pour faire bien jouer l’équipe. Mais, dans le football d’aujourd’hui, faire cinq, six, sept buts par saison… Après, cela dépend dans quelle équipe vous évoluez. À Paris, avec Mbappé, Neymar, Messi, Di Maria, qui marquent autant, cela se voit moins. Dans une équipe comme la Juventus, par exemple, les buts des défenseurs ou des milieux rapportent beaucoup. Parce qu’ils n’ont pas les attaquants qui marquent quarante buts. Je ne serai jamais un joueur qui marque vingt buts par saison ou fera dix passes décisives. À mes yeux, le principal est de mettre mes coéquipiers à l’aise, en bonne position pour se procurer des occasions. Alors, quand j’arrive à faire une passe entre les lignes pour Messi ou Neymar, cela peut provoquer du danger. C’est ça mon rôle : avoir le contrôle du match, savoir quand accélérer le jeu et quand le calmer. »

En attendant le Paris Saint-Germain aura besoin de Marco Verratti, vendredi à 21h face à Rennes lors de la 24e journée de Ligue mais surtout mardi prochain face au Real Madrid lors du huitième de finale aller de Ligue des Champions.