Lara Gut-Behrami a remporté le Super-G féminin de ces Jeux Olympiques 2022 disputé ce vendredi matin. La Suissesse confirme son statut de favorite et offre un l’or olympique à l’équipe de Suisse.

Victoire pour la Suissesse Lara Gut-Behrami qui l’emporte sur ce Super-G avec 22/100e d’avance sur l’Autrichienne Mirjam Puchner et 30/100 sur sa compatriote suissesse Michelle Gisin. Agé de 30 ans, Lara Gut devient championne olympique sur la piste de Yanqing et décroche sa deuxième médaille dans ces Jeux Olympiques après le bronze au cours de l’épreuve du géant. Déception pour notre Française Tessa Worley qui termine 19e, tandis que Romane Miradoli se classe 11e. Notons la 7e place de Federica Brignone et la 9E pour Mikaela Shiffrin.