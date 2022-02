Mardi soir, le Paris Saint-Germain s’est imposé, 1-0, contre le Real Madrid en huitième de finale aller de la Ligue des Champions grâce à un but de Kylian Mbappé dans les dernières secondes de la rencontre. Une nouvelle fois étincelant, le champion du monde 2018 a clamé son bonheur de porter le maillot du club de la capitale.

Kylian Mbappé est heureux. Même s’il sera en fin de contrat à l’issue de la saison, il donne tout pour permettre au Paris Saint-Germain d’atteindre ses objectifs. Mardi soir, il a éclaboussé de son talent la rencontre face au Real Madrid en permettant à son équipe de s’imposer et de prendre une option pour la qualification en quart de finale.

À l’issue de la rencontre, Kylian Mbappé a été interrogé sur son avenir. En fin de contrat en juin prochain, le numéro 7 est annoncé au Real Madrid la saison prochaine. Cette situation ne le dérange pas car il estime évoluer dans l’une des meilleures équipes du monde, comme il l’explique au micro de RMC Sport : « Je suis content. C’était un très bon match de l’équipe, on était satisfait, on prend avantage pour match retour. Ney me donne le ballon et j’ai l’avantage de rentrer vite dans la surface, où l’attaquant est maître de choisir. Ils sont sur le recul-frein et moi je sais ce que je veux faire pour placr le ballon entre les jambes du gardien. Une équipe comme le Real ne refuse jamais le combat. Elle a pas marché pour ce match aller mais ils joueront différemment. On devra se préparer en championnat pour être prêt le 9 mars. Je répète beaucoup mes gestes à l’entraînement, c’est une habitude. A force de les répéter, je suis plus lucide. C’est un effort du quotidien. J’ai voulu me concentrer sur le football. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Tout le monde sait un peu tout, tout le monde parle pour ne rien dire. La vérité, c’est que j’étais concentré pour aider l’équipe. Il faudra encore le montrer le 9 mars. Je suis vraiment concentré et content d’être au PSG. Je n’ai pas attendu de jouer le Real Madrid un soir de février pour savoir que je joue dans l’une des meilleures équipes du monde. »

Le Paris Saint-Germain, qui sera sur la pelouse du FC Nantes, samedi à 21h pour le compte de la 25e journée de Ligue 1, devra confirmer cette victoire lors du match retour le 9 mars prochain afin de valider son ticket pour les quarts de finale.