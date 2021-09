Toujours consterné par le recrutement du PSG cet été, Javier Tebas continue d’envoyer des pics aux dirigeants du club français.

Parti en croisade contre le Paris Saint-Germain après le mercato historique du club français, Javier Tebas en a remis une couche cette semaine. Le président de La Liga, a tenu à expliquer à Nasser al-Khelaïfi pour le PSG n’aurait pas pu se présenter devant l’équivalent de la DNCG en Espagne après l’arrivée de Lionel Messi.

« Le PSG a une masse salariale insoutenable pour 2021-2022. Selon les estimations de la Liga et sur la base des comptes vérifiés du PSG pour les trois derniers exercices, et en tenant compte des dernières signatures de PSG lors du mercato d’été, sa masse salariale sera d’environ 540 millions d’euros cette saison, ce qui représenterait plus de 80% de son chiffre d’affaires », fustige le dirigeant espagnol.