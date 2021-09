Le journaliste Daniel Riolo estime que Fofana a été le grand artisan de la victoire Lensoise ce dimanche et surtout de la déroute du milieu de terrain phocéen.

Impressionnant hier soir lors de la victoire du RC Lens à Marseille (2-3), Seko Fofana a fait l’unanimité auprès des observateurs. Dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo a d’ailleurs souligné que le profil de l’international ivoirien aurait fait beaucoup de bien à la formation de Jorge Sampaoli.

« Un mec au milieu comme Fofana, Marseille ne l’a pas. Il est vraiment fort ce joueur. J’y pensais en le regardant et je me disais qu’un mec comme ça dans le jeu de l’OM et ce que demande Sampaoli, lui apporterait beaucoup au jeu de l’OM. (…) Dans ce pressing avec des lignes ultra-serrées et un Guendouzi, qui a été très bon depuis le début de la saison, et bien la même ses cheveux je ne les voyais plus voler… Je ne le voyais pas… »