Alors que la PSG veut faire le ménage cet été, l’attaquant Mauro Icardi se retrouve forcément sur le départ. Mais le consultant de la radio RMC Jérôme Rothen pense que PSG ne va pas pouvoir se débarrasser de l’international argentin…

« Il faut un pigeon pour l’acheter. Icardi, il a été acheté 50 millions d’euros, plus des bonus, et a un salaire à plus d’un million par mois, donc tu imagines ce qu’il va coûter pour son prochain club ? Même à 0 euros en lui laissant son salaire, je ne suis pas sûr qu’il trouve une équipe ! Très honnêtement ! Je ne suis pas sûr qu’un tel pigeon existe », a lancé Rothen.