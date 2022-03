Neymar est au coeur des critiques. Le joueur du PSG, sifflé par les supporters après les défaites du club de la capitale contre le Real Madrid (3-1) et Monaco (3-0), ne fait plus l’unanimité. Pourtant, le joueur de l’Olympique Lyonnais, Lucas Paqueta a pris sa défense.

« Vous m’entendrez toujours dire que Neymar est, par-dessus tout, une grande personne, un grand professionnel, qui a un talent incroyable et qui, sans doute, est le meilleur joueur de la sélection brésilienne. L’avoir avec nous (en sélection NDLR) est un privilège. Quand j’ai Neymar à mes côtés, je me sens beaucoup plus fort, tout comme mes autres partenaires. (…) Le PSG a été éliminé en Ligue des Champions, la presse et les supporters vont le pointer du doigt pour ça. Il récupère d’une blessure, il est chaque jour plus fort pour nous aider en Seleção, je suis sûr qu’il va faire ça bien », a déclaré Luca Paqueta en conférence de presse.