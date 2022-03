Après avoir révélé qu’il souffrait de dépression, Paul Pogba a expliqué confié c’est lors de la période où il a été entraîné par José Mourinho, à Manchester United, que tout a commencé.

« Personnellement, ça a commencé quand j’étais avec Mourinho. J’ai commencé à me remettre en question, à me demander si c’était de ma faute parce que je n’avais jamais rien vécu de tel dans ma vie. Moi et Mourinho avons eu une excellente relation, tout le monde l’a vu, alors je ne sais pas ce qui s’est passé. Et c’est ce qui est le plus bizarre. Je ne peux pas expliquer ce qui s’est passé parce que je ne sais pas.

Nous gagnons beaucoup d’argent, mais cela ne nous empêche pas de traverser des moments difficiles dans la vie, comme tout le monde. Juste parce que vous gagnez beaucoup d’argent, vous devez être heureux ? La vie n’est pas comme ça. Dans le football, cela n’arrive pas. Nous ne sommes pas des super-héros, nous ne sommes que des êtres humains », a conclu Pogba pour Le Figaro.