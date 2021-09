Aujourd’hui consultant pour la télévision, Ludovic Giuly donne son avis sur le match de Neymar qui a beaucoup déçu hier soir avec le Paris Saint-Germain face au FC Bruges.

« Neymar n’a pas frappé une seule fois au but et c’est sans doute la première fois que ça lui arrive dans un match avec le PSG ! Alors bien sur, il n’a pas encore la condition pour enchaîner les actions de loin. Mais je ne me fais pas de souci pour lui. Avec l’enchaînement des matchs, il va retrouver du rythme et le physique qu’il faut, » a estimé Giuly dans L’Équipe.