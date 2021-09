Ce jeudi a eu lieu une réunion entre plusieurs membres du conseil d’administration et Joan Laporta. Les dirigeants blaugranas auraient demandé le licenciement de Ronald Koeman ce que le président n’a pas encore accepté.

Le statut de Ronald Koeman s’est encore affaibli cette semaine après la nouvelle déroute concédée face au Bayern Munich, (0-3). Une prestation qui a forcé la direction catalane à se réunir ce jeudi afin de discuter des prochaines échéances du club. Selon TV3, plusieurs membres du conseil d’administration ont ouvertement appelé à la destitution du coach actuellement à la tête du Barça, Ronald Koeman. Joan Laporta, président du club, n’a pas répondu à ces demandes mais le doute s’immiscerait peu à peu dans son esprit. La décision finale n’appartient qu’à lui. Pour l’épauler il demande le soutien de 3 de ses plus proches conseillers. Rafa Yuste et Laporta lui-même ne croiraient plus en Koeman alors que Mateu Alemany et Ramon Planes estimeraient que c’est un moindre mal au vu de la situation actuelle du Barça et qu’il sera difficile de trouver mieux avec aussi peu de moyen. Ce qui est clair, c’est que Koeman est sur le fil, la prochaine rencontre en Ligue des Champions sera vraisemblablement l’ultimatum du technicien néerlandais.