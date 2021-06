Stéphane Bitton, consultant pour France Bleu Paris, est impatient de voir en action Georginio Wijnaldum en action sur la pelouse du Parc des Princes.

Le joueur arrive libre de Liverpool. Et le consultant de France Bleu est déjà sous le charme. « Le mercato a déjà commencé pour le PSG. Wijnaldum est un très bonne prise. Combien de fois j’ai dit à ce micro qu’il fallait un Wijnaldum au PSG ? J’espère maintenant qu’il va me donner raison et qu’il donnera ce qu’on attend de lui, c’est-à-dire une vraie présence au milieu de terrain », a indiqué le consultant de France Bleu au sujet du premier recrutement de l’été pour le PSG. Vraiment un bon choix ?