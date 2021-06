Après le Brésilien Gerson, l’Olympique de Marseille s’apprête à recruter un deuxième joueur en la personne du joueur américain Konrad de la Fuente.

Méconnu du grand public, le joueur du FC Barcelone devrait faire son arrivée dans les Bouches-du-Rhône rapidement et ce choix pourrait être payant comme l’indique « LigActu » qui suit de près les performances des joueurs de la Liga espagnole. « Konrad est un joueur très rapide et doué techniquement. Il a vraiment une grosse faculté d’élimination et a été l’un des meilleurs éléments du Barça B cette saison. Parfois, il peut pêcher dans la finition mais il a un gros potentiel. Il n’a évolué qu’en D3 espagnole mais c’est une division avec un niveau intéressant. À voir le prix que mettra l’OM mais ça peut être un très bon coup réalisé par Longoria. A 5M€ avec une option de rachat de Barcelone, ça peut être un bon deal. Je pense qu’il peut bien coller à Sampaoli, il peut apporter le déséquilibre qu’il recherche et sait très bien jouer dans les espaces. » Pour rappel, le joueur de 19 ans pourrait arriver en France contre un chèque de 5 millions d’euros lors du mercato.