Le Paris Saint-Germain affrontera en huitièmes de finale de la Ligue des champions le FC Barcelone. Marquinhos a réagi à cette nouvelle après le tirage au sort. Le joueur parisien de 26 ans annonce ce match comme « un grand défi ».

« C’est un grand adversaire. On s’attend à une grande bataille, et il faudra être prêt pour cette confrontation. On regardait le tirage, il ne restait plus beaucoup d’adversaires à tirer, on était prêt à voir n’importe quel adversaire tomber » a-t-il d’abord déclaré.

Marquinhos, plus motivé que jamais, sait « qu’il y a une grande histoire entre les deux clubs en Ligue des Champions, des bons comme des moins bons souvenirs pour nous. » Pour autant le Parisien croit en la capacité du groupe. « L’équipe a beaucoup changé chez nous, nous avons plus de maturité, le contexte sera forcément très différent. Neymar nous avait fait mal à l’époque, maintenant il est avec nous, il a très envie de disputer cette rencontre et nous faire gagner. »