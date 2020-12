2020 est une année noire pour le football. Après la disparition de la légende Diego Maradona et du mythique Paolo Rossi, c’est au tour d’un monument du football français de s’éteindre. Gérard Houllier, passé sur les bancs de Liverpool et de l’Olympique Lyonnais notamment, s’est éteint dans la nuit de dimanche à lundi à l’âge de 73 ans. Devant cette triste nouvelle, les hommages au grand entraîneur ne cessent de pleuvoir de la part de ses homologues. C’est le cas notamment de Didier Deschamps qui a rendu hommage à l’ancien coach.

Jusqu’au bout, cette maudite année 2020 sera cruelle. Après la disparition de Maradona et de Paolo Rossi, le monde du ballon rond est une nouvelle fois en deuil. Un grand monsieur du foot français nous a quitté à l’âge de 73 ans dans la nuit de dimanche à lundi. Gérard Houllier, l’un des plus grands entraîneurs que l’Hexagone n’ait jamais portés.

Face à cette nouvelle tragique, un autre grand coach a tenu à saluer sa mémoire, un certain Didier Deschamps. « Le décès de Gérard Houllier me plonge dans une profonde tristesse. J’ai connu Gérard à mes débuts en Équipe de France, à l’automne 1989, alors qu’il était l’adjoint de Michel Platini. Gérard a joué un rôle important dans ma carrière de joueur, puisqu’il a été l’initiative de cette première sélection. En tant qu’entraîneur de haut niveau, que ce soit au Paris SG, à Liverpool ou à Lyon, il s’est forgé un palmarès conséquent et prestigieux, qui inspire le plus grand respect et démontre la compétence qui était la sienne », a écrit l’actuel sélectionneur de l’équipe de France sur son prédécesseur, sur le site officiel de la Fédération française de football. « Durant sa carrière, Gérard a aussi beaucoup oeuvré dans l’ombre, à la tête de la Direction technique nationale. Ses deux passages à la tête de la DTN, entre 1989 et 1998 puis entre 2007 et 2010, ont contribué à orienter le football français sur le chemin de ses plus grands succès. Gérard s’est toujours placé en défenseur des éducateurs et des entraîneurs, bien conscient qu’il était de la difficulté de leur mission. En tant que sélectionneur, j’avais plaisir à recevoir, après chacun de nos matches, ses petits mots d’encouragement, de félicitations ou de réconfort, toujours accompagnés d’une analyse technique pertinente. Ses messages vont me manquer comme Gérard manquera beaucoup à l’ensemble du football, pour sa compétence et son humanité. À sa famille, j’adresse mes affectueuses pensées »