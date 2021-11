Agacé par les critiques qui entourent Kylian Mbappé, Thierry Henry a poussé un coup de gueule dans le JDD.

Auteur d’un quadruplé avec l’équipe de France ce week-end (8-0 face au Kazakhstan), Kylian Mbappé s’est amusé sur la pelouse du Parc des Princes. Une prestation XXL salué notamment par le consultant d’Amazon Prime Vidéo Thierry Henry, interviewé dans les colonnes du JDD. L’ancien buteur des Gunners a pris la défense du Parisien, injustement critiqué à son goût.

« C’est un peu facile, mais Kylian, on est tous les deux passés par Clairefontaine, originaires de la banlieue parisienne, on a commencé à Monaco. Je ne me compare pas à lui, je déteste ça, mais c’est un joueur que j’apprécie beaucoup. Quand il est direct, il est impossible à arrêter. Mbappé est un attaquant qui peut jouer partout devant. On ne peut pas le cataloguer. J’ai du mal à comprendre pourquoi on l’a critiqué autant en France. Ce qui s’est passé en début de saison m’a dérangé car il a toujours été professionnel. Soyons heureux d’avoir un joueur hors pair. »