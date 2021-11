Prêté par Arsenal à l’Olympique de Marseille cette saison, William Saliba réalise un très gros début de saison. Et pour preuve, le club phocéen souhaite négocier un transfert avec les Gunners.

Prêté en France jusqu’en juin prochain par le club londonien, William Saliba se sent très bien avec sa nouvelle équipe et ses performances ne passent pas inaperçues. Le joueur de 20 ans a déjà convaincu le club et ses supporters et Pablo Longoria voudrait le garder de manière définitive. D’après les renseignements du journaliste Ekrem Konur, le président espagnol de l’OM pourrait d’ailleurs ouvrir des négociations rapidement pour tenter de convaincre la direction anglaise de le vendre a mercato.

Avec 17 matchs disputés toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Il a montré un potentiel important et affiché une solidité remarquable. Il a notamment marqué les esprits à l’occasion du Clasico disputé contre le PSG. Pour le moment, son contrat court jusqu’en 2024, lui qui a été recruté pour un montant de 30 millions d’euros en 2019 et n’a jusque-là jamais été utilisé par Mikel Arteta, l’entraîneur des Gunners. Affaire à suivre…