Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Marco Verratti est revenu sur le match nul de son équipe hier soir 1-1 contre l’Olympique Lyonnais.

« Je pense que c’était un très bon match entre deux grandes équipes. On a pris un but très tôt, après on a continué à jouer, à se créer des occasions, et je pense que le résultat global est mérité. Même si je me dis que si le ballon de Kylian était rentré, on aurait gagné… Je pense que c’était un bon match, un match que les gens ont du apprécier aussi, » a jugé « petit hibou » sur le site officiel du club de la capitale.