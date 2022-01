L’entraineur de Manchester United Ralf Rangnick a été très clair concernant l’avenir de son attaquant international uruguayen Edinson Cavani. Ce dernier va poursuivre chez les Reds Devils malgré le très fort intérêt du Barça.

En conférence de presse, le coach allemand a assuré que le footballeur de 34 ans, annoncé notamment sur les tablettes du FC Barcelone, ne quittera pas son effectif d’ici la fin du mercato hivernal. « Je lui ai dit que si cela ne tenait qu’à moi, je voudrais qu’il reste et j’ai eu une conversation avec lui. Il est venu dans mon bureau et nous avons parlé pendant près d’une demi-heure et il m’a dit qu’il resterait définitivement, jusqu’à la fin de la saison. Non seulement parce que je lui ai dit qu’il devait rester, mais il l’a fait en son propre nom. Il m’a dit que je pouvais compter sur lui pour rester jusqu’en fin de saison et faire de son mieux, être un modèle pour les jeunes joueurs. » Voilà qui a le mérite d’être clair.