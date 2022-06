Ancien joueur du Paris Saint-Germain et aujourd’hui consultant Eric Rabesandratana a donné son avis sur l’arrivée de Luis Campos à la tête du Paris Saint-Germain et il trouve que c’est un très bon choix de la part de la direction parisienne.

« C’est quelqu’un qui est très organisé et qui anticipe énormément les choses. C’est-à-dire qu’il travaille rarement sur la saison qui est en cours, il travaille souvent sur la saison qui est après. Il se laisse un timing assez grand pour bien étudier les joueurs qu’il va chercher. Il a un réseau qui est quand même très organisé en terme de scouting. Du coup, ça c’est une bonne nouvelle après le boulot qu’il a fait à Lille et Monaco où les deux équipes ont été championnes (en 2017 et 2021). Il a quasiment ramené 150M€ sur ces deux équipes. Donc, il y a un vrai boulot intéressant en terme sportif et financier. Son réseau est important mais surtout, il ne va jamais prendre un joueur pour sa renommée. Il prend un joueur qui rentre dans les schémas de jeu du coach, donc ça c’est aussi une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. » A confié le consultant sur les ondes ‘France Bleu Paris.’ Passé notamment par le LOSC ou encore l’AS Monaco, Campos succède au Brésilien Leonardo en tant que nouveau directeur sportif du club champion de France.