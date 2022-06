Membre de l’équipe de la Groupama FDJ, David Gaudu compte bien se rattraper durant cette deuxième partie de saison et notamment réaliser de belles performances sur le prochain Tour de France.

Avant d’entamer le Dauphiné ce dimanche, celui qui a terminé onzième du Tour de France 2021 s’est confié sur sa saison 2022 et il est très déçu par ses performances. En difficulté depuis le début de la saison 2022, Gaudu nourrit de grandes ambitions pour la deuxième partie de saison et il compte bien rectifier le tir. « En début de saison, il y a eu du bon puis c’est parti un peu en cacahuète sur Paris-Nice: chute, bronchite… L’objectif va être de se rassurer sur les sensations et de voir mon niveau actuel en montagne avec les favoris. » A confié le coureur de la Groupama qui est conscient de la difficulté du plateau qui l’attend pour le Dauphiné.

« Primoz Roglic est le grand favori de l’épreuve. Derrière, c’est assez ouvert avec un beau plateau de grimpeurs: Johannessen, Mas, Kelderman, Vingegaard… J’espère être à leur niveau et s’il y a des opportunités, on ira les chercher. » A terminé David Gaudu très attendu dans ce Dauphiné.