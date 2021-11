Mauricio Pochettino était en conférence de presse et il a notamment évoqué les dernières prestations de sa star Neymar. Il voit du mieux et soutien le Brésilien.

« Je suis un entraîneur qui est toujours satisfait, pas seulement avec lui mais avec tout le monde, quand l’engagement, la volonté, le don de soi sont au rendez-vous. Après, on a cette exigence de faire toujours mieux. À un joueur qui met trois buts on lui demandera d’en mettre quatre ; à un gardien qui a arrêté un penalty on lui demandera d’en arrêter deux. On a des résultats qui viennent de ça. Ce sont des valeurs qu’on ne s’attend peut-être pas à remarquer pour une équipe comme le PSG. Mais ça donne des bases pour l’avenir. Une fois que les états de forme s’amélioreront, je suis persuadé que ce sera de mieux en mieux, » a souligné le coach argentin.