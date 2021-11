Le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille Matteo Guendouzi a rendu un très bel hommage à son partenaire William Saliba.

« Physiquement, il gagne tous ses duels, il est très rapide, très puissant. Et ce que les gens voient peut-être un peu moins, c’est ce qu’il fait avec le ballon. C’est extraordinaire, il trouve de super passes et c’est un joueur très important pour nous, » a estimé le milieu de terrain dans les colonnes de « La Provence. » Prêté par Arsenal à Marseille jusqu’à la fin de saison, William Saliba prouve qu’il est au niveau de la Ligue 1 et nul doute que les Gunners lui offriront une chance d’évoluer en Premier League la saison prochaine.