Star du Paris Saint-Germain et même petit chouchou de Thomas Tuchel, Angel Di Maria se pose des question concernant son avenir.

En fin de contrat en juin prochain avec le Paris Saint-Germain, l’Argentin est revenu sur son avenir et souhaite toujours rester dans la capitale française. Il se sent comme un poisson dans l’eau et envisage même de terminer sa carrière en Ligue 1.

« Je suis très content, très heureux, j’ai toujours dit que le PSG était un club où il y avait beaucoup d’affection envers moi, du président, des dirigeants, et de tout le monde. Je me sens bien et je fais de mon mieux ici. Je l’ai déjà dit, je veux finir ma carrière en Europe à Paris, mais cela ne dépend pas seulement de moi. Cela dépend aussi du club », a confié le partenaire de Lionel Messi en sélection au micro de « Canal+. »