Yohan Cabaye porte une vraie analyse sur la carrière de Rudi Garcia.

Rudi Garcia n’arrive pas à trouver une bonne entente avec le public lyonnais et ses choix posent souvent des questions aux yeux des fans des Gones. Son ancien joueur, Yohan Cabaye a expliqué le style de son ancien coach. Pour lui, le plus gros problème de l’ancien entraîneur de l’OM concerne surtout la fin des histoires avec les clubs entraînés.

« Il arrive à concerner tout son groupe sur une certaine période, mais ensuite c’est vrai que par rapport à ce qui s’est passé dans les saisons précédentes, on peut voir qu’à chaque fois c’est difficile pour lui de finir une histoire dans les clubs. Je ne sais pas pourquoi ça se termine souvent comme ça mais c’est vrai qu’à Lille ça ne s’est pas très bien fini, à la Roma non plus (…) C’est vrai que sa carrière montre que ça ne se termine pas souvent bien dans les clubs », a indiqué l’ancien international français au micro de Téléfoot.