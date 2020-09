Latéral gauche du Paris Saint-Germain, Juan Bernat (27 ans) est sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en 2021.

L’Espagnol a répondu à la question concernant son avenir avec le PSG lors d’une interview avec “Radio Marca”. “Je joue beaucoup depuis deux ans et c’est ce que je voulais. Il me reste une année de contrat et je suis très heureux. J’aimerais rester au PSG encore plusieurs années. Le club a un très grand projet et il continue à se développer.” A-t-il indiqué.