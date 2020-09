La skieuse allemande, Viktoria Rebensburg a annoncé qu’elle prenait sa retraite à seulement 33 ans.

Ce mardi, elle a fait part de sa décision via les réseaux sociaux. “Aujourd’hui est un jour difficile pour moi, car j’ai décidé de mettre un terme à ma carrière après 13 ans. Je prends cette décision le coeur lourd, après une longue réflexion ces dernières semaines. Après ma blessure au printemps puis les deux derniers mois d’entraînement sur les pistes, j’ai compris que je ne parviendrai plus à atteindre mon tout meilleur niveau”. A-t-elle écrit au moment de prendre cette décision.

Rebensburg va manquer au ski féminin puisqu’elle compte un titre de championne olympique en 2010, une médaille de bronze en 2014 et deux médailles d’argent au Championnats du monde en 2015 et 2019. Elle a aussi remporté 3 petits globes en 2011, 2012 et 2018.