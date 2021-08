Ce samedi soir à partir de 21 heures, le Paris Saint-Germain accueille le RC Strasbourg pour le compte de la 2e journée de Ligue 1. Un match particulier pour Julien Stéphan qui a hâte de voir la nouvelle recrue du PSG Lionel Messi qui sera présentée avant le match.

Malgré tout, l’entraîneur des Alsaciens est bien décidé à gâcher la fête avec son équipe mais trouve que l’arrivée de l’international argentin est plus que jamais une très bonne nouvelle pour la Ligue 1. « C’est une chance pour la Ligue 1 d’avoir ce type de joueurs. Il y a déjà des joueurs extraordinaires à Paris et il y en aura un hors-norme supplémentaire. C’est une chance pour la Ligue 1, son exposition, sa compétitivité. Il y aura toujours des grandes différences entre les plus riches et ceux qui ont un peu moins d’argent. Ça fait kiffer. C’est l’un des plus grands joueurs de tous les temps. Pouvoir affronter ce type de joueurs, c’est exceptionnel. Sa compétitivité et sa longévité au haut niveau perdurent. C’est un génie qui est capable de faire tourner le match à n’importe quel moment tout seul. Il a grandi dans un club avec de fortes valeurs collectives. Il représente énormément de choses dans le monde du football. Ce sont des joueurs qui ne sont pas accessibles pour Strasbourg et qui sont réservés à des clubs très riches, » a déclaré en conférence de presse le coach du RCSA.