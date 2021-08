Toujours en quête d’un nouveau renfort au milieu de terrain, l’Olympique Lyonnais apprécie le profil de Tiémoué Bakayoko, l’ancien joueur de l’AS Monaco.

D’après les éléments recueillis par « Sky Italia, » les dirigeants lyonnais sont entrés dans la danse pour recruter l’ancien joueur monégasque mais la concurrence s’annonce forte avec notamment le Milan AC et le Napoli toujours sur les rangs. Recruté pour un montant de 40 millions d’euros, en 2017, Tiémoué Bakayoko n’a finalement passé qu’une vraie saison avec les Blues. Il a ensuite été prêté au Milan AC, à Monaco et à Naples. En 2020-2021, il a notamment disputé 44 matchs sous le maillot du SSC, toutes compétitions confondues, et marqué 2 buts. Voir maintenant si Juninho sera assez fort pour convaincre les dirigeants de Chelsea.